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Сумгайыт и Ташкент, Габала и Навои стали побратимами - ​​подписаны документы между Азербайджаном и Узбекистаном

Политика Материалы 2 июля 2025 18:58 (UTC +04:00)
Сумгайыт и Ташкент, Габала и Навои стали побратимами - ​​подписаны документы между Азербайджаном и Узбекистаном
Фото: Офис президента Узбекистана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - 2 июля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Постановление второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

Отметим, что в ходе визита также были подписаны «Протокол об установлении побратимских отношений между городом Сумгайыт и Ташкентской областью» и «Протокол об установлении побратимских отношений между городом Габала и городом Навои».

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