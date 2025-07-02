В Азербайджанской детской филармонии прошло прослушивание для выявления новых талантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялось прослушивание по различным направлениям искусства. Основной целью отборочного прослушивания стало привлечение новых солистов, сообщает Trend Life.

В прослушивании приняли участие около ста детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет из разных музыкальных и художественных школ столицы.

Жюри, в состав которого вошли директор филармонии, лауреат международных конкурсов, пианист Саида Тагизаде, народный артист, профессор Агаверди Пашаев, народная артистка, профессор Гюльназ Исмаилова, пианистка и заслуженный педагог Камилла Амирова, дирижёр Джавид Тагизаде и хормейстер, кандидат философских наук по искусствоведению Лейла Мурадзада, оценивало каждое выступление с особой теплотой и профессионализмом, давало ценные советы, направленные на развитие мастерства и раскрытие потенциала участников.

По итогам двухдневного отборочного тура планируется, что участники приступят к занятиям с началом нового учебного года.

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