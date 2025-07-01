В Баку представлены жемчужины европейского классического наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий концерт артистов Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Под управлением талантливого дирижёра Мустафы Мехмандарова оркестр представил публике жемчужины европейского классического наследия. Изящность исполнения, богатство звучания и эмоциональная насыщенность сделали вечер по-настоящему незабываемым.

Перед слушателями выступили заслуженные артисты Азербайджана Эйюб Алиев, Шахла Ализаде и Ниджат Салманов, а также талантливые исполнители Наргиз Алиева, Сабина Гулиева, Наргиз Манафлы, Айтадж Гара, Шариф Багиров и Эмиль Багиров. Каждый из них внёс в программу своё уникальное звучание и артистическую выразительность.

Музыкальный вечер в стенах легендарной Филармонии стал не только очередным культурным событием столицы, но и живым диалогом между эпохами, стилями и чувствами, подарив зрителям волнующие мгновения и ощущение подлинного искусства.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!