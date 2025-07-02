Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
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