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Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 2 июля 2025 11:45 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - 2 июля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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