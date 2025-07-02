Заявления о том, что Азербайджан не ответил на официальные обращения России, являются необоснованными - МИД

БАКУ /Trend/ - Заявления, сделанные 2 июля пресс-секретарем министерства иностранных дел Российской Федерации и посольством России в Азербайджане, о якобы применении физической силы сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана в отношении находящихся в стране граждан России и членов их семей, а также об отсутствии ответа со стороны Азербайджана на официальные запросы России по оказанию консульской поддержки задержанным российским гражданам, являются необоснованными.

Как передает Trend, об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу заявлений пресс-секретаря МИД России и посольства России от 2 июля.

"Официальная позиция Азербайджана по поводу арестованных членов группировок, а также граждан России, работавших в незаконно действующем на территории страны филиале "Sputnik Азербайджан" была доведена до общественности.

Что касается консульской поддержки, то запросы, поступившие в МИД Азербайджана от российской стороны 30 июня и 1 июля, незамедлительно были направлены в соответствующие государственные органы. Информация о личностях задержанных и о проводящем следствие компетентном органе была предоставлена российской стороне на основании пункта 1 статьи 39 Консульской конвенции между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. В целом, сроки рассмотрения обращений в соответствии с конвенцией хорошо известны российской стороне.

Следует отметить, что азербайджанская сторона никогда не политизировала и не предавала огласке тот факт, что Россия неделями затягивает ответы на наши неоднократные просьбы об организации консульских встреч с задержанными и находящимися в заключении в различных городах России гражданами Азербайджана.

Учитывая вышеизложенное, мы призываем российскую сторону воздержаться от шагов и заявлений, искусственно усугубляющих ситуацию," - отметил представитель МИД.

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