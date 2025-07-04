В электронном виде заключено более 1,7 млн ​​трудовых договоров - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - На настоящее время в электронном виде заключено около 1,7 миллиона трудовых договоров, что составляет 93% существующих договоров.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на полуфинале пятого конкурса "Восхождение", сообщает Trend.

Он отметил, что в оценке государственных услуг по "ASAN Service Index" министерство три года подряд занимало первое место среди центральных органов исполнительной власти, и по итогам 2024 года с показателем 97,77% подтвердило достигнутые успехи в области обеспечения удовлетворенности граждан.

"В центрах "DOST" на единой платформе населению предоставляется 161 услуга, уровень удовлетворенности граждан этими услугами составляет 98,5 процента. Достигнуты важные успехи в оцифровке услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты. Из 159 услуг, предоставляемых нашим министерством, более 90% полностью электронизированы, а 60 из них предоставляются проактивно. В результате этой цифровой трансформации граждане, тратя меньше времени, получают доступ к социальным услугам в прозрачной и гибкой форме, а необходимость физического участия в процессах сводится к минимуму", - подчеркнул министр.

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