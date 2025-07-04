Двое азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - В итальянском городе Каорле продолжается чемпионат Европы среди юниоров.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, стартовал пятый день соревнований по вольной борьбе.

Азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) вышел в полуфинал, одержав досрочные победы над турецким спортсменом Нуреттином Капалой (туше) и венгром Кароли Баратой (10:0). Васиф Багиров также не оставил шансов молдаванину Иону Булгару в полуфинале – 8:1. Багиров, второй раз подряд вышедший в финал континентального первенства, завтра в решающем поединке встретится с грузином Никой Зангаладзе.

Несмотря на то, что в своем дебютном поединке представитель Азербайджана Гаджи Каримов (65 кг) с минимальным отрывом (4:3) победил итальянца Алессандро Нини, в четвертьфинале он уступил грузину Лазару Гуджараидзе.

Исмаил Рагимли (70 кг) победил венгра Йозефа Тоту (10:0), но в 1/8 финала уступил турку Ремзи Темуру — 0:4.

Мурадхан Омаров (79 кг) одолел турка Хусейна Кабакташа 5:2 и армянина Нарека Никогосяна 7:3 и вышел в полуфинал. Мурадхан легко победил австрийца Мухаммеда Иншапиева в полуфинале – 11:0. Завтра в финале Омаров встретится с грузином Давидом Четчелашвили.

Раван Мусаев (97 кг) одержал победу над турком Ибрагимом Бенекли (6:1), но проиграл грузину Константину Петриашвили в четвертьфинале со счетом 4:12. Поскольку его соперник вышел в финал, завтра Раван встретится с венгром Петером Шивновским в утешительном матче.