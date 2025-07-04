Названы работы, проводимые на железной дороге Агдам-Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Как сообщает в пятницу Trend, протяженность железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда - Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями – 34,7 километра.

Проектные работы по железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, в том числе 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам, 2 водопропускным трубам, завершены. Вдоль этой железнодорожной линии планируется строительство трех станций - Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, инженерных сооружений, мостов, путепроводов, автомобильных переходов и переходов сельскохозяйственного назначения, другой необходимой инфраструктуры. Реализация проекта охватит 2025–2026 годы.

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