Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 4 июля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 4 июля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0029 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0427 маната, 100 российских рублей - 2,1438 маната.

Валюты 1 доллар США USD 1.7 1 евро EUR 2.0029 1 австралийский доллар AUD 1.1172 1 белорусский рубль BYN 0.5728 1 болгарский леви BGN 1.0235 1 дирхам ОАЭ AED 0.4628 100 южнокорейских вон KRW 0.1247 1 чешская крона CZK 0.0813 1 китайский юань CNY 0.2373 1 датская крона DKK 0.2684 1 грузинский лари GEL 0.6258 1 гонконгский доллар HKD 0.2166 1 индийская рупия INR 0.0199 1 британский фунт стерлингов GBP 2.325 10000 иранских риалов IRR 0.0283 1 шведская крона SEK 0.1779 1 швейцарский франк CHF 2.1439 1 израильский шекель ILS 0.5101 1 канадский доллар CAD 1.2523 1 кувейтский динар KWD 5.5698 100 казахских тенге KZT 0.3272 1 катарский риал QAR 0.4664 1 кыргызский сом KGS 0.0195 100 венгерских форинтов HUF 0.5023 1 молдавский лей MDL 0.1012 1 норвежская крона NOK 0.1692 100 узбекских сомов UZS 0.0135 100 пакистанских рупий PKR 0.5981 1 польский злотый PLN 0.4722 1 румынский лей RON 0.3959 100 российских рублей RUB 2.1438 1 сербский динар RSD 0.0171 1 сингапурский доллар SGD 1.3344 1 саудовский риал SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2.3401 1 турецкая лира TRY 0.0427 1 туркменский манат TMT 0.4857 1 украинская гривна UAH 0.0407 100 японских йен JPY 1.1777 1 новозеландский доллар NZD 1.0324

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