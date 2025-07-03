Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 июля находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.