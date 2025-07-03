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Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

Политика Материалы 3 июля 2025 12:31 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 3 июля находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Аллею почетного захоронения, где отдал дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.

Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Узбекистана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
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