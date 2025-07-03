Музыкальный калейдоскоп из произведений азербайджанских и мировых композиторов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники Специализированной музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии выступили с двумя концертными программами, посвященными 45-летию школы и в честь 140-летия великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Программа концерта на юбилейном вечере отличалась богатством содержания и высоким уровнем исполнения. Были исполнены избранные произведения азербайджанских и мировых композиторов в различных стилях и жанрах. Этот музыкальный калейдоскоп продемонстрировал не только техническое мастерство и эстетический вкус молодых исполнителей, но и стал наглядным свидетельством серьёзной методической и творческой работы их педагогов.

Участниками концерта стали учащиеся по специальностям фортепиано, скрипка и вокал. Каждое выступление отражало тщательную и ответственную подготовку под руководством директора школы-студии, кандидата философских наук по искусствоведению, доцента Севды Мамедовой, педагогов и поддержку родителей. Присутствующие в зале преподаватели и родители с большим интересом и гордостью следили за выступлениями и щедро награждали исполнителей аплодисментами.

На вечере в честь 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли - основоположника профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и основателя национальной музыкальной педагогики, также были представлены исполнительские навыки учащихся. Прекрасное исполнение учеников свидетельствует о полученном ими профессиональном музыкальном образовании и уверенном движении по пути дальнейшего творческого развития. Эти достижения стали возможны благодаря целенаправленной и плодотворной работе высококвалифицированного педагогического коллектива.

Подобные мероприятия имеют важное значение не только для формирования сценического опыта юных музыкантов, но и для сохранения и передачи традиций музыкального образования будущим поколениям.

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