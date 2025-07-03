Назван объем операций по платежным картам MasterCard в Азербайджане
Фото: Mastercard
По состоянию на конец апреля текущего года количество операций по картам MasterCard превысило 85 млн единиц
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