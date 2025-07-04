Добыча нефти на блоке Бахар-Гум-Дениз в Азербайджане демонстрирует положительную динамику

БАКУ/Trend/ - Добыча нефти на блоке Бахар-Гум-Дениз в Азербайджане в течение первых пяти месяцев 2025 года в целом демонстрировала тенденцию к росту, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке.

В январе суточная добыча составляла 62 тонны, увеличившись на 3,23% — до 64 тонн в феврале. В марте был зафиксирован более резкий рост — до 69 тонн в сутки, что на 7,81% больше по сравнению с февралем. Среднесуточная добыча в первом квартале составила 65 тонн.

В апреле объёмы добычи незначительно снизились — до 67 тонн в сутки, что на 2,9% меньше, чем в марте. Однако в мае показатель вновь вырос до 69 тонн в сутки, увеличившись на 2,99% по сравнению с апрелем и на 11,29% по сравнению с январем.

Отметим, что проект разработки блока реализуется американской компанией Greenfields Petroleum, которая управляет проектом через свою дочернюю компанию BEOC.

Через свою дочернюю компанию Bahar Energy Limited (BEL) корпорация владеет 80-процентной долей в Соглашении о разведке, реабилитации, разработке и разделе продукции с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ее филиалом SOCAR Oil Affiliate по блоку "Бахар-Гум Дениз".

Нефтяное месторождение "Гум Дениз" расположено к югу от Абшеронского полуострова, в 21 километре южнее Баку, между островом Гум и газовым месторождением "Бахар".

Газовое месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и расположено в 40 километрах юго-восточнее Баку.