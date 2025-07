Азербайджанские студенты будут учиться в ведущих университетах Китая

БАКУ /Trend/ - Согласно соглашению о сотрудничестве в области образования между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и министерством образования Китайской Народной Республики, азербайджанские студенты будут обучаться по стипендии в ведущих университетах Китая.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана.

Сообщается, что по итогам окончательного отбора 43 студента будут обучаться в таких вузах, как Шанхайский транспортный университет (Shanghai Jiao Tong University), Шанхайский университет (Shanghai University), Чжэцзянский университет (Zhejiang University), Китайский университет геонаук (China University of Geosciences), Нанкинский университет науки и технологий (Nanjing University of Science and Technology), Университет Уханя (Wuhan University), Сычуаньский университет (Sichuan University), Университет международного бизнеса и экономики (University of International Business and Economics), Хубэйский университет (Hubei University) и других престижных высших учебных заведениях.

"Студенты будут обучаться по программам бакалавриата (1 человек), магистратуры (37 человек) и докторантуры (5 человек) по специальностям - международные отношения и управление, инженерия окружающей среды, право, компьютерные науки, международная торговля, финансы, транспортная инженерия, управление бизнесом, бухгалтерский учет, теория образования и экология, отмечается в информации Госагентства.

