Назван объем операций по платежным картам American Express в Азербайджане
По данным Центробанка Азербайджана, зафиксировано снижение количества и объёма операций по картам American Express
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