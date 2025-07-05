Иран увеличил экспорт через провинцию Бушер

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта продукции через таможни провинции Бушер на юге Ирана с 21 марта по 21 июня 2025 года составил 7,65 миллиона тонн на сумму 2,75 миллиарда долларов США. Об этом, как передает Trend, сообщил на брифинге глава таможенной службы провинции Али Солеймани.

По его словам, через таможни Бушера прошло 20 процентов от общего объема не нефтяного экспорта Ирана, который за этот период составил 34,5 миллиона тонн.

Солеймани отметил, что основными экспортными товарами стали газовый конденсат, цемент, рыба и креветки, гипс, фрукты и овощи. Основными направлениями экспорта были Китай, ОАЭ, Индия, Пакистан, Оман, Бразилия, Турция, Катар и Кувейт.

Кроме того, по его данным, объем импорта через таможни Бушера за три месяца составил 180 тысяч тонн на сумму 483 миллиона долларов США. Ввозились в основном рис, оборудование для электростанций и автозапчасти.

Солеймани добавил, что эти товары поступали в основном из ОАЭ, Китая, Индии, России, Филиппин, Шри-Ланки, Турции, Японии, Таиланда и Германии.

Согласно данным Таможенной администрации Ирана, за три месяца общий объем не нефтяного экспорта страны составил около 34,5 миллиона тонн на сумму 11,7 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта снизилась на 14,4%, а объем – на 9,3%.

В то же время объем импорта не нефтяной продукции за этот период составил 9 миллионов тонн на сумму 13 миллиардов долларов США, что на 11,7% меньше по стоимости и на 4,35% меньше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.