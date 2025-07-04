Как тебя зовут? – как азербайджанцы выражают свою индивидуальность (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре при содействии Государственной художественной галереи Азербайджана состоялось открытие первой презентационной выставки работ молодых художников под символичным названием "Как тебя зовут?", сообщает Trend Life.

Открытию художественного вечера предшествовало музыкальное выступление группы East or West, которое задало тон предстоящему событию.

Выступая на мероприятии, заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов подчеркнул, что важнейшая задача - поддержка творческих поисков молодого поколения художников. Эта экспозиция призвана вдохновить юных мастеров на новые достижения, предоставить им возможность обрести первую профессиональную выставочную практику и представить широкой публике голоса нового поколения в искусстве.

Народный художник Ариф Гусейнов отметил, что выставка предоставляет участникам широкие выразительные возможности - здесь соседствуют как абстрактные и символические подходы, так и реализм, экспериментальные техники, сочетающие в себе различные стилистические направления.

Народный художник, академик Омар Эльдаров пожелал участникам творческих успехов и новых достижений, подчеркнув важность поддержки молодых талантов, представления их работ широкой общественности.

В экспозиции представлены произведения 67 молодых авторов, выполненные в жанрах живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, инсталляции и видео-арта. Центральный вопрос выставки - “Как тебя зовут?” - приглашает участников выразить свою индивидуальность, внутренние переживания и восприятие окружающего мира посредством художественного языка.

Выставка будет открыта для посетителей до 3 сентября.

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