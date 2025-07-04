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Таджикистан заинтересован в создании энергетического рынка ОЭС - Рахмон

Экономика Материалы 4 июля 2025 14:45 (UTC +04:00)
Таджикистан заинтересован в создании энергетического рынка ОЭС - Рахмон
Фото: Пресс-служба президента Таджикистана

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Таджикистан заинтересован в создании регионального энергетического рынка.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Таджикистан поддерживает реализацию проектов по объединению энергосистем стран-членов ОЭС. Особую важность для государств региона представляет реализация проекта строительства линии электропередачи CASA-1000", - сказал он.

По его словам, недавно завершен один из этапов проекта - была запущена ЛЭП 500 кВ «Датка–Сугд» между Кыргызстаном и Таджикистаном.

"В то же время, мы заинтересованы в формировании регионального энергетического рынка в рамках ОЭС. В этом контексте разработка стратегии энергетической устойчивости региона является весьма актуальной. Реализация таких проектов будет способствовать увеличению производства и экспорта «зелёной» энергии и, в целом, продвижению зелёной экономики", - сказал Президент Рахмон.

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