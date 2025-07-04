Президент Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Президенту США Дональду Трампу поздравительное письмо по случаю национального праздника Соединенных Штатов Америки – Дня независимости, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный американский народ с национальным праздником Соединенных Штатов Америки – Днем независимости, выражаю наилучшие пожелания.

Мы придаем особое значение дружественным отношениям и партнерству Азербайджана с Соединенными Штатами. Одной из характерных черт нашего тесного партнерства является активное и плодотворное сотрудничество в укреплении международного мира и безопасности, борьбе с терроризмом и различными его проявлениями, в сфере энергетической безопасности и по ряду других важных направлений.

С удовлетворением хотел бы отметить, что Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет являются преданным партнером Азербайджана в энергетической сфере. Основанное на добрых традициях и построенное на прочном фундаменте наше сотрудничество в этой области успешно продолжается и сегодня. Мы высоко ценим постоянную поддержку, оказываемую США энергетической стратегии Азербайджана, а также реализации гигантских проектов, служащих стабильности и развитию в регионе.

Сегодня имеются хорошие возможности для повышения дружественных связей и партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами на качественно новый уровень. Считаю, что для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, авиационной областях, в сфере высоких технологий, инвестирования и других важных направлениях есть большой потенциал.

Верю, что благодаря нашей твердой политической воле и совместным усилиям связи и сотрудничество между нашими дружественными и партнерскими странами и впредь будут продолжать всесторонне расширяться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенных Штатов Америки – неизменного благополучия и процветания",- говорится в письме.