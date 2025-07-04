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Страны ОЭС должны учитывать фактор климатических изменений в политике устойчивого развития - Реджеп Тайип Эрдоган

Политика Материалы 4 июля 2025 15:55 (UTC +04:00)
Страны ОЭС должны учитывать фактор климатических изменений в политике устойчивого развития - Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Турция расположена в регионе, который наиболее сильно ощущает на себе негативные последствия климатических изменений. В данной связи считаю особо значимой концентрацию усилий стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на противодействии климатическому кризису.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 17-м Саммите ОЭС в Ханкенди.

По словам турецкого лидера, очень важно, чтобы страны ОЭС реализовывали национальные концепции устойчивого развития с учетом фактора климатических изменений.

Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к заявленным экологическим целям Анкары, которые в числе прочих предполагают сведение к нулевому уровню к 2053 году загрязняющих выбросов в атмосферу.

«Сегодня мы прилагаем усилия по «зеленой трансформации» ключевых секторов экономики, делаем ставку на инновационные методы и активное использование возобновляемых источников энергии», - сказал Президент Турции. Он привлек внимание к тому, что доля ВИЭ в общей установленной мощности энергетики Турции достигла 59%. «По этому показателю Турция находится на пятом месте в Европе и одиннадцатом в мире», - констатировал глава турецкого государства, отметив готовность Анкары к передаче своего опыта другим странам ОЭС.

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