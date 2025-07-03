Иностранные инвесторы могут участвовать в аукционах в Азербайджане с соблюдением ряда условий

БАКУ /Trend/ - В аукционах, организуемых Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики, могут участвовать как граждане страны, так и иностранцы, лица без гражданства и юридические лица зарубежных стран.

Об этом Trend сообщили в Государственной службе.

Согласно информации, для этого иностранцы или лица без гражданства, временно или постоянно проживающие на территории Азербайджанской Республики, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание, смогут принять участие в организуемых аукционах, оформив заказ и внеся задаток в соответствии с первоначальной стоимостью продажи имущества.

Иностранные юридические лица, а также иностранцы и лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное или временное проживание, смогут получить возможность участвовать в аукционах, оформив заказ и внеся задаток в соответствии с первоначальной стоимостью продажи имущества при условии, что они переведут необходимые документы (юридические лица - устав и регистрационные документы, доверенность от имени учреждения; остальные - паспорт и др.) в посольствах и консульствах Азербайджанской Республики в соответствующих странах и заверят их апостилем.

Заявки принимаются только в Пространстве оказания имущественных услуг или в соответствующих территориальных аукционных комиссиях. Выбрать имущество, выставленное на аукцион, можно на официальном сайте Государственной службы по вопросам имущества (www.emlak.gov.az) и на официальном сайте Центра организации аукционов (auksion.gov.az).