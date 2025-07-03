Танкер "Ходжавенд" введен в эксплуатацию после капитального ремонта

БАКУ /Trend/ - Танкер "Ходжавенд", принадлежащий компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, после проведения капитального ремонта был введен в эксплуатацию.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

Отмечается, что в ходе ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса, а также палубы судна.

"Рулевое и винтовое устройства, главные и вспомогательные двигатели, насосы и котлы были полностью обследованы и отремонтированы при необходимости. Были выполнены сварка корпуса, монтаж трубопроводов, электромонтажные работы, работы по автоматизации и изоляции. Грузоподъёмное, спасательное и противопожарное оборудование было отремонтировано и настроено", - говорится в сообщении.

Кроме того, были отремонтированы системы связи и электрорадионавигации судна, а неисправные детали были заменены на новые. На борту установлены современное оборудование NAVTEX, электронная картографическая система (ECDIS), радиолокационная станция, магнитный компас, гирокомпас и лаг для измерения скорости.

Также обновлены санитарные узлы, камбуз и жилые помещения экипажа.

После ремонта танкер успешно прошел ходовые испытания, а его первый рейс был осуществлен в порт Туркменбаши Туркменистана.

Длина судна «Ходжавенд» составляет 141,9 метра, ширина 16,84 метра, грузоподъёмность 8 тысяч тонн.

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