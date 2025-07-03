Азербайджан и Афганистан обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июля 2025 года в Баку заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился с заместителем министра иностранных дел Афганистана Мохаммадом Наимом Вардаком.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Афганистаном в экономической, торговой, транзитно-транспортной, дипломатической, гуманитарной, консульской и других сферах, отмечена важность углубления связей.

Эльнур Мамедов выразил благодарность за то, что в ходе прошедшего конфликта Афганистан однозначно поддержал справедливую позицию Азербайджана.

Было затронуто значение 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества, в котором также примет участие делегация Афганистана.

Мохаммад Наим Вардак выразил благодарность азербайджанской стороне за приглашение к участию в международных мероприятиях, подчеркнув, что подобные инициативы способствуют развитию диалога и взаимопонимания между странами.

Стороны также обменялись мнениями по текущим процессам в регионе.

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