В Баку начался суд по делу бывшего дипломата

БАКУ /Trend/ - Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу задержанного Службой госбезопасности бывшего дипломата Рамиза Велиева.

Как сообщает Trend, на процессе под председательством судьи Гюльтекин Асадовой в Наримановском районном суде были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Затем адвокат обвиняемого Эйнулла Велиев подал в суд ходатайство о возвращении уголовного дела на предварительное расследование, а также об изменении меры пресечения, избранной в отношении его подзащитного.

Суд не удовлетворил ходатайства и постановил передать уголовное дело на судебное рассмотрение.

Рассмотрение дела назначено на 17 июля.

Отметим, что бывший дипломат Рамиз Велиев, работавший советником посольства Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет, был задержан 8 декабря 2024 года в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

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