Конкурс "Восхождение" - важная площадка для раскрытия лидерского потенциала - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Конкурс "Восхождение" - важная площадка, созданная для раскрытия лидерского потенциала и развития управленческих навыков. Этот проект имеет стратегическое значение с точки зрения выявления и воспитания интеллектуальных лидеров, которые будут формировать будущее нашей страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов во время своего выступления на полуфинале пятого конкурса "Восхождение".

Он отметил, что в конкурсе, в котором за прошедший период приняли участие около 40 тысяч человек, до сих пор было 96 победителей.

"Те, кто побеждает здесь, отличаются креативностью, аналитическим мышлением, способностью быстро принимать решения и умением работать в команде. Конкурс также является важным механизмом с точки зрения укрепления человеческого капитала в стране и формирования лидеров, которые внесут вклад в стратегию развития страны", - сказал он.

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