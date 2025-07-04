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Шахбаз Шариф предложил разработать низкоуглеродные коридоры в рамках ОЭС

Экономика Материалы 4 июля 2025 14:25 (UTC +04:00)
Шахбаз Шариф предложил разработать низкоуглеродные коридоры в рамках ОЭС
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предложил разрабатывать низкоуглеродные коридоры в рамках ОЭС.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом Ш. Шариф сказал в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Пакистан предлагает разработку низкоуглеродных коридоров, общеорганизационной платформы углеродного рынка и региональных систем устойчивости к стихийным бедствиям.

Специальная структура для мобилизации климатического финансирования, наряду с региональными коридорами чистой энергии и инициативами в сфере экотуризма, может дополнительно стимулировать инклюзивный и устойчивый рост, создавая "зеленые" рабочие места — особенно для молодёжи и женщин — и поддерживая средства к существованию в уязвимых регионах", - сказал он.

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