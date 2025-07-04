Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в рамках проходящего в городе Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены роль и значение взаимных визитов и контактов на высоком уровне между Азербайджаном и Туркменистаном в дальнейшем развитии наших двусторонних отношений.

Обсуждались вопросы региональной безопасности, сотрудничества в рамках международных организаций, а также по Каспийскому морю. Состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной и культурной сферах.

Было выражено единое мнение о том, что традиционные отношения дружбы и братства, исторически сложившиеся между нашими народами, будут и далее развиваться на основе партнерских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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