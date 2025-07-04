Афганистан предлагает провести 18-й саммит ОЭС в Кабуле

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Предложено провести 18-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Кабуле.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом сказал заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Он отметил, что географическое положение Афганистана превращает его в важный мост между странами региона и создаёт условия для взаимовыгодного партнёрства.

В ходе выступления Абдул Гани Барадар сообщил, что Афганистан, открыт к совместной работе и пригласил региональные и дружественные страны к активному участию в экономических проектах на территории страны.

По его словам, в Центральной Азии и Южной Азии, особенно в сферах транзита и рынков, реализуются новые проекты, направленные на расширение сотрудничества и создание равных возможностей для всех сторон, включая Афганистан. Он отметил, что эти проекты служат платформой для укрепления взаимного доверия и практического взаимодействия, в частности в области энергетики и транспорта.