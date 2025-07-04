Проведение саммита ОЭС в Ханкенди - символ стремления Азербайджана к миру - премьер-министр Казахстана

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Расцениваем проведение саммита в Ханкенди как символ стремления Азербайджана к миру, устойчивому развитию и региональной интеграции.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Несомненно, 17-й саммит Организации экономического сотрудничества под председательством дружественного Азербайджана придаст новый импульс развитию регионального партнерства",- сказал он.