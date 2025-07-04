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Проведение саммита ОЭС в Ханкенди - символ стремления Азербайджана к миру - премьер-министр Казахстана

Политика Материалы 4 июля 2025 15:10 (UTC +04:00)
Проведение саммита ОЭС в Ханкенди - символ стремления Азербайджана к миру - премьер-министр Казахстана

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Расцениваем проведение саммита в Ханкенди как символ стремления Азербайджана к миру, устойчивому развитию и региональной интеграции.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, командированный в Ханкенди, об этом сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"Несомненно, 17-й саммит Организации экономического сотрудничества под председательством дружественного Азербайджана придаст новый импульс развитию регионального партнерства",- сказал он.

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