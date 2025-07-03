С ностальгией вспоминая короля азербайджанской эстрады и шансона Мирзу Бабаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялась концертная программа под названием "Limanlar", посвящённая 112-летию со дня рождения выдающегося певца и актера, народного артиста Азербайджана, кавалера государственного ордена "Шохрат" Мирзы Бабаева (16.07.1913-14.01.2003), сообщает Trend Life.

В концерте приняли участие не только солисты театра, но и известные эстрадные исполнители. Зрителям были представлены любимые песни из репертуара незабвенного Мастера сцены - "Limanlar", "Saçlarına gül düzüm", "Sən uzaq, yaşıl ada", "Kimlər gəldi, kimlər getdi", "Kəpənək", "Zəfəran", "Gəlmədin", "Düşürsən yadıma", "Gilavar", "Zibeydə", "Ay qız" и другие. Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова под руководством Мирхалида Салаева.

Мирза Бабаев был королем азербайджанской эстрады и шансона, неподражаемым актером. Первые его выступления приходятся на конец 30-х годов прошлого столетия, когда в Азербайджане фактически еще не было исполнителей эстрады. Он был студентом факультета Азербайджанского индустриального института, который окончил в 1939 году. Будучи по специальности архитектором, внес вклад в создание зданий Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, кинотеатра "Вэтэн" в Баку, ряда административных зданий в Гяндже и Агдаме. Также получил дополнительное образование в Азербайджанском государственном художественном техникуме, автор ряда художественных полотен.

28 июня 1941 года был призван на военную службу, участвовал в боях за Ростов-на-Дону. Был демобилизован 16 марта 1943 года в звании младшего лейтенанта. В 1948 году он поступает в консерваторию, где учится в классе великого Бюльбюля и оканчивает ее по специальности вокала в 1953 году. С этого периода Мирза Бабаев становится популярным эстрадным певцом в СССР. Пик его популярности приходится на 60-е годы прошлого века, когда он объездил с гастролями с оркестром Гостелерадио Азербайджанской ССР почти все республики бывшего Союза и соцстраны.

За всю творческую карьеру им было исполнено около 500 песен, из которых около 300 записаны и хранятся в различных архивах на радио, телевидении и т.д. Мирза Бабаев снялся в 33-х кинофильмах различных киностудий бывшего СССР. При этом даже в тех фильмах, где он исполнял второстепенные роли, созданные им образы были настолько ярки и самобытны, что можно утверждать, что он заслужил любовь широких масс также благодаря своему актерскому мастерству. Самые известные - это роли и песни из кинофильмов "Не бойся, я с тобой", "День прошел", "Кура неукротимая", "Телефонистка", "Тени ползут", "Дервиш взрывает Париж", "Можно ли его простить", "Украли жениха", "Волшебный голос Джельсомино", "Лев ушел из дома" и многие другие. Исполненная им партия Мешади Ибада в шедевре азербайджанского кино "Не та, так эта" вошла в золотой фонд азербайджанской музыки.

Его неповторимый стиль исполнения завораживал слушателя - он не просто исполнял песню, а вкладывал в нее всю душу. Коллеги и поклонники называли Мирзу Бабаева "дядя Мирза". Он был не только Мастером сцены, но и очень добродушным и общительным человеком с большим чувством юмора. Он был окружен неподдельной народной любовью, люди тянулись к общению с ним.

Мирза Бабаев обладал неиссякаемой энергией. Стоит только отметить, что в 85 лет (!) он выступил с большим сольным концертом, который прошел при полном аншлаге. А в последующие четыре года выпустил три музыкальных альбома.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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