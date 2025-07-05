Молодые офицеры должны основывать свою деятельность на принципах вечной преданности Родине и народу - начальник СГБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Молодые офицеры, окончившие Академию, которое носит имя Великого лидера, должны основывать свою деятельность на принципах вечной преданности Родине и народу, поставив перед собой высшей целью обязанность защиты безопасности государства, всегда должны быть бдительными, должны увековечить наследие профессионализма великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности.

Как сообщает Trend, об этом 4 июля во время выступления на церемонии, посвященной выпуску офицеров Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ), сказал начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев.

Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев выступив, поздравил выпускников с успешным окончанием Академии и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Начальник Службы заявил, что молодые офицеры, окончившие это учебное заведение, которое носит имя Великого лидера, должны основывать свою деятельность на принципах вечной преданности Родине и народу, поставив перед собой высшей целью обязанность защиты безопасности государства, всегда должны быть бдительными, должны увековечить наследие профессионализма великого лидера Гейдара Алиева в органах безопасности.

Генерал-полковник Али Нагиев, подчеркнув, что материально-техническая база и кадровый потенциал Академии с каждым годом всё больше совершенствуются, подробно рассказал о проводимой работе по адаптации уровня образования в этом учреждении в соответствии с требованиями современности, а также о постоянном улучшении существующих условий в Академии и отметил, что успехи курсантов этого специализированного высшего учебного заведения в последние годы в конкурсах знаний, являются логическим результатом перечисленных факторов.

В конце своего выступления начальник Службы Али Нагиев выразил твердую веру в то, что офицеры, окончившие Академию, будут добросовестно исполнять свои обязанности в структурных подразделениях СГБ, где им предстоит работать, и преданно служа политическому курсу Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева, займут достойное место в рядах органов безопасности.

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