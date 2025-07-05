В минздраве Азербайджана состоялась встреча с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армидой Салсией Алишахбаной.
Как сообщает Trend, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан плодотворно сотрудничает с различными специализированными структурами ООН, в том числе с UNESCAP.
Министр отметил, что Азербайджан стал членом Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихого океана в 1992 году, и за этот период наладил двусторонние отношения на высоком уровне с большинством государств-членов UNESCAP.
Заявив, что UNESCAP является важной платформой для сотрудничества, особенно в сфере цифровизации, транспортной, энергетической и других представляющих взаимный интерес областях, министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.
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