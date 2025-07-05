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Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)

Политика Материалы 5 июля 2025 19:01 (UTC +04:00)
Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Председатель правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), входящего в холдинг AZCON, Ровшан Рустамов провёл встречу в Бакинском порту с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром.

Как сообщает Trend, в ходе встречи обсуждались перспективы расширения географии грузоперевозок по маршруту Южная Азия — Кавказ — Европа, а также возможности интеграции Афганистана в региональные мультимодальные транспортные сети, особенно в рамках Среднего коридора.

Афганская сторона обратилась с просьбой о поддержке в ускорении экспорта продукции через Бакинский порт. В свою очередь, ADY выразила готовность к сотрудничеству в обеспечении доставки афганских товаров на европейские рынки.

Напомним, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.

Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)
Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)
Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)
Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)
Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)
Афганистан нацелился на использование Среднего коридора для выхода на европейские рынки (ФОТО)
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