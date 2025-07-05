TANAP снизил выбросы парниковых газов в 2024 году

БАКУ /Trend/ – Общий объем годовых выбросов парниковых газов в рамках эксплуатации Трансанатолийского газопровода (TANAP) в 2024 году составил 336 800,85 тонн CO2-эквивалента. Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные консорциума TANAP.

В отчете отмечается, что это на 4,97% меньше по сравнению с 2023 годом, когда выбросы составляли 354 408,91 тонны CO2-эквивалента. Кроме того, в 2024 году снизилась интенсивность выбросов парниковых газов (то есть объем выбросов на единицу транспортируемого природного газа) – на 6,45% по сравнению с предыдущим годом. Также зафиксировано значительное сокращение объема выбросов метана на единицу транспортируемого газа – на 35,68% по сравнению с 2023 годом.

Согласно структуре выбросов TANAP за 2024 год, основным источником выбросов остается стационарное сжигание топлива, на которое приходится 84,92% общего объема. Далее следуют вентиляционные выбросы – 8,81%, а выбросы, связанные с потреблением электроэнергии, составляют 4,50% от общего количества.

Отметим, что TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй фазы азербайджанского месторождения "Шахдениз", от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Общая стоимость TANAP составляет менее семи миллиардов долларов.

Первоначальная пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, и в будущем возможно доведение этого объема до 31 миллиарда кубометров. Около 6 миллиардов кубометров этого газа поставляется в Турцию, а остальная часть - в Европу.

Прокладка газопровода TANAP на территории Турции началась в конце января 2018 года.

Церемония ввода TANAP в эксплуатацию состоялась 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир. Первые коммерческие поставки газа в Турцию начались 30 июня 2018 года. Церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в городе Ипсала (провинция Эдирне), Турция.

Расширение потребует установки нескольких дополнительных компрессорных станций с целью увеличения пропускной способности до 24 миллиардов кубометров в год. Всего для доведения мощности до 31 миллиарда кубометров потребуется семь компрессорных станций.

В настоящее время исследуются возможности транспортировки водородной смеси по Трансанатолийскому газопроводу. С технической точки зрения доля водорода в составе природного газа, транспортируемого через TANAP, может быть на уровне 2 процентов.

Расчетный срок службы системы TANAP продлится до 2062 года.