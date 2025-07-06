Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру.

Как сообщает Trend, в соболезновании говорится:

"Я был глубоко опечален известием о том, что 5 из 19 турецких военнослужащих, пострадавших от отравления метаном в пещере 6 июля этого года, погибли при поисках тела офицера Вооруженных сил Турции, убитого террористами 28 мая 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе проведения антитеррористической операции «Пенче-Килит»

Ваша боль — наша боль. Мы всегда поддерживаем братские турецкие вооруженные силы в решительной борьбе с терроризмом и поддерживаем вас всеми силами.

Да упокоит Всевышний души погибших героических турецких солдат, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Прошу Аллаха о скорейшем выздоровлении военнослужащих, находящихся на лечении. Аллах ряхмят элясин!"