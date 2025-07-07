Медный рудник Сарчешме в Иране достиг рекордной добычи за 50 лет

БАКУ /Trend/ – Медный рудник Сарчешме в провинции Керман на юго-востоке Ирана продемонстрировал рекордные показатели суточной и месячной добычи. Об этом, как передает Trend, сообщил в ходе брифинга директор рудника Мехди Абдуллахи.

По его словам, в третьем месяце текущего иранского года добыча на руднике составила 430 134 тонны в сутки, а общий месячный показатель превысил 12,3 миллиона тонн.

Абдуллахи подчеркнул, что это рекордный уровень добычи за все 50 лет эксплуатации месторождения.

Он также добавил, что вопросы поддержания и наращивания объемов производства на руднике Сарчешме находятся в центре внимания.

Медный рудник Сарчешме расположен в 45 километрах от района Рафсанджан провинции Керман. Это одно из крупнейших медных месторождений в мире и крупнейший производитель меди в Иране. По имеющимся данным, запасы рудника превышают 1,2 миллиарда тонн.