Азербайджанский борец стал чемпионом Европы среди юниоров (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - На шестой соревновательный день чемпионата Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, проходящего в итальянском Каорле, были определены первые призёры турнира.

Как сообщает Trend, азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) стал чемпионом Европы, одержав победу в финале над представителем Грузии Никой Зангаладзе. Воспитанник гянджинской школы борьбы, уступая 5:6 по итогам первой половины встречи, смог переломить ход поединка и завершить его убедительной победой — 9:6. Напомним, что в прошлом году Багиров стал серебряным призёром на этом же турнире.

В другом финальном поединке Мурадхан Омаров (79 кг), представляющий школу борьбы из Шемахи, уступил грузинскому борцу Давиду Четчелашвили со счётом 0:10 и завоевал серебряную медаль.

Раван Мусаев (97 кг) в утешительной схватке уверенно победил венгра Петера Шивновски (7:0), но в поединке за бронзу проиграл россиянину Магомедгаджи Магомедову (0:6), завершив чемпионат без награды.