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Азербайджанский борец стал чемпионом Европы среди юниоров (ФОТО)

Азербайджан Материалы 6 июля 2025 00:22 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы среди юниоров (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - На шестой соревновательный день чемпионата Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет, проходящего в итальянском Каорле, были определены первые призёры турнира.

Как сообщает Trend, азербайджанский борец Васиф Багиров (57 кг) стал чемпионом Европы, одержав победу в финале над представителем Грузии Никой Зангаладзе. Воспитанник гянджинской школы борьбы, уступая 5:6 по итогам первой половины встречи, смог переломить ход поединка и завершить его убедительной победой — 9:6. Напомним, что в прошлом году Багиров стал серебряным призёром на этом же турнире.

В другом финальном поединке Мурадхан Омаров (79 кг), представляющий школу борьбы из Шемахи, уступил грузинскому борцу Давиду Четчелашвили со счётом 0:10 и завоевал серебряную медаль.

Раван Мусаев (97 кг) в утешительной схватке уверенно победил венгра Петера Шивновски (7:0), но в поединке за бронзу проиграл россиянину Магомедгаджи Магомедову (0:6), завершив чемпионат без награды.

Азербайджанский борец стал чемпионом Европы среди юниоров (ФОТО)
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы среди юниоров (ФОТО)
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы среди юниоров (ФОТО)
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы среди юниоров (ФОТО)
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