ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 548 тыс. баррелей в августе

БАКУ/ Trend/ - Альянс ОПЕК+, объединяющий страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, достиг соглашения об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в сутки к августу 2025 года.

Как сообщает Trend, решение было обосновано стабильными прогнозами мировой экономики, сильными фундаментальными показателями рынка и низким уровнем нефтяных запасов.

Увеличение добычи будет обеспечено восемью странами альянса — Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Кувейтом, Оманом, Ираком, Казахстаном, Алжиром и Россией.

Отмечается, что данное согласованное увеличение ускоряет темпы добычи по сравнению с предыдущими месяцами. В мае, июне и июле альянс уже превысил план по наращиванию добычи, добавляя по 411 000 баррелей в сутки каждый месяц, несмотря на тенденцию к снижению цен на нефть.

Эксперты рассматривают это решение как попытку ОПЕК+ вернуть утраченные доли на рынке и ответ на призывы тогдашнего президента США Дональда Трампа снизить цены на бензин.

На сегодняшний день ОПЕК+ обеспечивает около 50 процентов от общего объёма мировой добычи нефти.