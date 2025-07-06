Иран увеличил кредитование сферы услуг

БАКУ/Trend/ - Кредиты, выданные иранскими банками в сфере услуг, выросли на 39,2 процента за первые два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2025 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 мая 2024 года).

Данные, полученные Trend от Центрального банка Ирана, показывают, что за отчётный период иранские банки предоставили кредиты в сфере услуг на сумму около 2,98 квадриллиона риалов (почти 4,96 миллиарда долларов), тогда как в тот же период прошлого года эта сумма составляла 2,25 квадриллиона риалов (примерно 3,75 миллиарда долларов).

За первые два месяца текущего года кредиты, выданные в качестве оборотного капитала в сфере услуг, достигли 2,24 квадриллиона риалов (около 3,74 миллиарда долларов).

В этот период банки предоставили кредиты на сумму 565 триллионов риалов (около 942 миллионов долларов) на создание предприятий и объектов в сфере услуг.

Кроме того, кредиты на сумму 96 триллионов риалов (около 160 миллионов долларов) были направлены на развитие сферы услуг и 34,2 триллиона риалов (около 57 миллионов долларов) — на покупку личных товаров.

Также банки выделили 24,9 триллиона риалов (около 41,5 миллиона долларов) на самозанятость в сфере услуг, 7,18 триллиона риалов (около 12 миллионов долларов) — на выполнение необходимых работ и 4,03 триллиона риалов (около 6,7 миллиона долларов) — на ремонтные работы.

В целом за два месяца банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты на сумму около 8,5 квадриллиона риалов (примерно 13,7 миллиарда долларов) в различных секторах экономики. Объем кредитования вырос на 48,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.