Азербайджанские борцы продолжают успешно выступать на молодежном чемпионате Европы в Каорле

БАКУ/ Trend/ - На шестой день чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет, проходящего в итальянском городе Каорле, стартовали соревнования ещё в пяти весовых категориях.

Как сообщает Trend, представители Азербайджана продемонстрировали яркие результаты и продолжили борьбу за медали турнира.

Башир Вердиев (61 кг) вышел в полуфинал, одержав победы над турецким борцом Юсуфом Кулали (5:2) и британцем Данушем Джовкаром (14:4). В полуфинале он уступил россиянину Адлану Сайтиеву (5:17) и завтра поборется за бронзовую медаль.

Омар Гулмаммадов (74 кг) также дошёл до полуфинала, выиграв у поляка Антония Майрака (13:3) и белоруса Муслима Махмудова (12:2). Однако в полуфинале он уступил итальянцу Раулю Касо (2:5) и будет бороться за бронзу.

Махаммад Аббасзаде (86 кг) уверенно победил швейцарца Ника Шеррера (10:0) и молдаванина Александру Боршу (5:2), но в полуфинале проиграл турецкому борцу Ахмету Ягану (0:5). Завтра Аббасзаде выступит в схватке за третье место.

Анар Джафарли (92 кг) одержал победы над словаком Фабио Джанетто (13:0) и украинцем Егором Хорохой (9:6), но уступил в полуфинале россиянину Артуру Тогоеву (0:10). Он также поборется за бронзовую медаль.

Юсиф Дурсунов (125 кг) показал выдающееся выступление, уверенно победив болгарина Диана Манева (12:1), поляка Михала Дубовски (11:0) и француза Левана Лагвилаву (13:2). Он вышел в финал, где сразится за золотую медаль с россиянином Иналом Гаглоевым.