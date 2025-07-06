Иран увеличил экспорт продукции через провинцию Южный Хорасан

БАКУ/Trend/- Экспорт продукции через провинцию Южный Хорасан на северо-востоке Ирана с 21 марта по 21 июня 2025 года вырос на 5% в денежном выражении и на 8% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

Об этом, как передает Trend, заявил генеральный директор Таможенной администрации провинции Южный Хорасан Мохаммад Кухгерд на заседании рабочей группы по развитию экспорта провинции.

По его данным, за указанный квартал объем экспорта провинции составил 683 тысячи метрических тонн продукции на сумму 195 миллионов долларов США.

Кухгерд сообщил, что 424 тысячи метрических тонн этого экспорта, оцененные в 85 миллионов долларов США, были произведены в самой провинции, что на 140% больше в денежном выражении и на 44% больше по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что основными товарами экспорта были железные слитки, цемент, битум, металлоизделия, яйца и керамика. Основными направлениями поставок стали Афганистан, Турция, Пакистан, Ирак и Туркменистан.

"За этот квартал в провинцию было импортировано всего 1 550 метрических тонн продукции на сумму 3,3 миллиона долларов США, что означает рост на 460% в денежном выражении и на 800% по объему по сравнению с прошлым годом", – добавил он.

Согласно данным Таможенной администрации Ирана, общий объем не нефтяного экспорта страны за указанный квартал составил примерно 34,5 миллиона тонн на сумму 11,7 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года, экспорт сократился на 14,4% в денежном выражении и на 9,3% по весу.

Одновременно импорт не углеводородной продукции составил 9 миллионов тонн на сумму 13 миллиардов долларов США, что на 11,7% меньше в денежном выражении и на 4,35% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.