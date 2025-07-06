В село Хыдырлы города Агдам планируется переселить около 6 тыс. человек (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - На 1-м и 2-м этапах в село Хыдырлы Агдамского района Азербайджана планируется переселить около 6 тысяч человек, построить 1498 частных домов.

Как сообщает Trend, об этом сказала начальник отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби журналистам в ходе медиа-тура.

Она также отметила, что площадь проектируемого участка на первом этапе составляет 170,44 га. На данном этапе в село планируется переселить 719 семей, общей численностью 2951 человек. На первом этапе в селе построено 719 индивидуальных жилых домов, из них 263 двухкомнатных, 332 трехкомнатных, 121 четырехкомнатная и 3 пятикомнатных:

"Кроме того, создана необходимая современная социальная инфраструктура, включающая административные и хозяйственные здания. Здесь построены многофункциональный административный корпус, клубно-общественный центр, медицинский пункт, отделение скорой медицинской помощи, гостевой дом для временного проживания работников образования и здравоохранения, хозяйственно-служебный объект, мастерская, средняя школа, ясли-сад. Около 20 процентов территории занимают зеленые насаждения", - добавила она.