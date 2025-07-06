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МИД Азербайджана выразил соболезнования США

Политика Материалы 6 июля 2025 15:30 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования США

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в американском штате Техас.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия", - говорится в публикации.

Отметим, что в американском штате Техас продолжительные проливные дожди и выход из берегов реки Гваделупе стали причиной наводнения. В результате инцидента погибло не менее 50 человек.

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