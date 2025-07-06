По итогам 17-ого Саммита ОЭС принято Ханкендинское коммюнике - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам 17-го саммита Саммит Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) было принято Ханкендинское коммюнике, представляющее собой резюме председателя, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел.

В Ханкендинском коммюнике высоко оценены широкомасштабные восстановительные и строительные работы в освобожденных Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана.

В коммюнике также подтверждено право азербайджанцев, изгнанных из Армении, вернуться на родину с достоинством.

В соответствии с темой саммита экономическая устойчивость и устойчивость к изменению климата были определены в качестве ключевых приоритетов будущей повестки дня ОЭС.

Высоко оценены экологические инициативы женщин-лидеров региона ОЭС, Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган, в частности инициатива «Ноль отходов».

В коммюнике отмечено важное значение запуска Центра «чистой» энергии ОЭС и расширения деятельности Исследовательского центра ОЭС.

В документе поддерживается укрепление мандата ECO Investment, Совета торгово-промышленных палат, единого информационного пространства и Банка торговли и развития ECO.

Была подчеркнута важность устойчивого городского развития и Всемирного городского форума (WUF13), который состоится в Баку в следующем году.

С коммюнике можно ознакомиться по следующей ссылке: https://eco.int/wp-content/uploads/2025/07/5-065-25-1.pdf