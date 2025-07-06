Конгресс-центр «Ханкенди» сочетает в себе современность и национальные архитектурные традиции - представитель центра (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Конгресс-центр «Ханкенди» сочетает в себе современность и национальные архитектурные традиции.

Как передает Trend, об этом журналистам сказал представитель Конгресс-центра "Ханкенди" Наджаф Бадалов.

По его словам, Конгресс-центр, оснащенный современным техническим оборудованием, занимает площадь 6500 квадратных метров:

"Здесь созданы залы для проведения мероприятий на 600 человек в театральном стиле и на 350 человек в банкетном стиле, а также комнаты для переговоров и конференций и другие помещения различного назначения. Здание Центра, сочетающее в себе современность и национальные архитектурные традиции, имеет широкие возможности для проведения различных конгрессов, конференций, семинаров, деловых встреч и других мероприятий национального и международного значения".

По его словам, на начальном этапе работы Конгресс-центра постоянными рабочими местами были обеспечены 12 человек:

"8 из них — жители Ханкенди, Ходжалы, Кельбаджара и других освобожденных территорий. Конгресс-центр, отличающийся высокой функциональностью и современностью, является одним из важных проектов, служащих развитию социально-экономического потенциала наших освобожденных территорий. Создание данного Центра еще раз доказывает, что проекты, реализуемые Азербайджанским государством по возрождению наших освобожденных земель, продолжаются последовательно и стремительно".