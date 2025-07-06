Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 июля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем – 27-31° тепла. Атмосферное давление – 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70% ночью и 45-55% днем.

Ожидаемая погода на абшеронских пляжах: умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды: на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) – 21-22° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 22-23° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами. Преимущественно в горных и предгорных районах пройдут кратковременные ливни и град. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман. Ветер – умеренный западный. Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем – 28-33° тепла, в горах: ночью – 10-15°, днем – 15-20° тепла.