Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объявлены победители Бакинского фестиваля скорости.

Как сообщает Trend, на Бакинском фестивале скорости, организованном Автомобильной федерацией Азербайджана при содействии операционной компании Baku City Circuit и компании Caspian Event Organisers, состоялись отборочный и финальный этапы соревнований US Legends Cars - соревнований, полных соперничества для любителей скорости. Пилот Адиль Ахундов занял первое место, Мурад Гасанов - второе, а Фарид Гулиев - третье.

В рамках фестиваля также были организованы дрифт-шоу и выставка, демонстрирующая инновации в автомобильной промышленности.