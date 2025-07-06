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Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)

Общество Материалы 6 июля 2025 17:49 (UTC +04:00)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Объявлены победители Бакинского фестиваля скорости.

Как сообщает Trend, на Бакинском фестивале скорости, организованном Автомобильной федерацией Азербайджана при содействии операционной компании Baku City Circuit и компании Caspian Event Organisers, состоялись отборочный и финальный этапы соревнований US Legends Cars - соревнований, полных соперничества для любителей скорости. Пилот Адиль Ахундов занял первое место, Мурад Гасанов - второе, а Фарид Гулиев - третье.

В рамках фестиваля также были организованы дрифт-шоу и выставка, демонстрирующая инновации в автомобильной промышленности.

Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости (ФОТО)
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