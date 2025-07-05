Назван объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Турцию

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 20,5 миллиона кВтч электроэнергии.

По расчетам Trend на основе данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике Азербайджана, доход от экспорта данного объема электроэнергии составил 1,2 миллиона долларов США.

Объем экспорта электроэнергии в Турцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 374,3 миллиона кВтч, или в 19,3 раза в количественном выражении, а в стоимостном выражении - на 23,9 миллиона долларов США, или в 20,9 раза.

Так, за первые четыре месяца прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 394,8 миллиона кВтч электроэнергии на сумму 25,1 миллиона долларов США.

Отметим, что за отчетный период из Азербайджана в Россию, Грузию и Иран было экспортировано электроэнергии в объеме 525,1 миллиона кВтч на сумму 29,1 миллиона долларов США.