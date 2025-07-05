Стал известен объем экспорта через таможню Мехабад в Иране

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года через таможню Мехабада, расположенного в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, было экспортировано продукции на сумму 10,3 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на заявление главы таможенного управления Мехабада Ахмада Ахмади.

По его словам, 90% продукции, прошедшей через таможню Мехабада в указанный период, было экспортировано в Ирак, оставшиеся 10% – в другие соседние страны.

Ахмади отметил, что через таможню преимущественно экспортировались нефтехимическая продукция и ковры.

Следует отметить, что в прошлом иранском году (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) объем экспорта через таможню Мехабада составил 42 миллиона долларов, что в два раза превышает показатель предыдущего года (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года).