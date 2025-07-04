Энергетическая интеграция в ОЭС: Таджикистан предлагает создать единый рынок

БАКУ/Trend/ - В городе Ханкенди проходит 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Одной из ключевых тем встречи стала энергетическая безопасность и развитие «зелёной» энергетики. Выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона привлекло внимание предложением создать единый региональный энергетический рынок в рамках ОЭС.

Президент Рахмон отметил, что Таджикистан поддерживает реализацию проектов по объединению энергосистем стран-членов организации. В частности, он подчеркнул значимость строительства линии электропередачи CASA-1000, которая соединит Таджикистан и Кыргызстан с Афганистаном и Пакистаном, а также сообщил о завершении одного из этапов проекта – запуске ЛЭП 500 кВ «Датка–Сугд» между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Мы заинтересованы в формировании регионального энергетического рынка в рамках ОЭС. В этом контексте разработка стратегии энергетической устойчивости региона является весьма актуальной. Реализация таких проектов будет способствовать увеличению производства и экспорта «зелёной» энергии и, в целом, продвижению зелёной экономики», – заявил Президент Рахмон.

Создание единого энергетического рынка может стать стратегическим шагом для стран ОЭС, учитывая их богатую ресурсную базу. Например, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан обладают значительными запасами нефти и газа, Кыргызстан и Таджикистан – гидроэнергетическим потенциалом, а Узбекистан развивает как газовую, так и солнечную энергетику.

Особое место в этом процессе занимает Азербайджан, реализующий масштабные энергетические проекты, объединяющие регионы и создающие инфраструктурную основу для формирования регионального рынка. Ключевым проектом является Транскаспийский «зелёный» энергетический коридор, реализуемый Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Он предполагает интеграцию с «зелёными» маршрутами и интерконнекторами Каспий – Чёрное море – Европа и Азербайджан – Турция – Европа, создавая возможности для масштабной и бесперебойной передачи возобновляемой энергии по Среднему коридору, соединяющему Азию и Европу.

Интерконнекторы «зелёной» энергии становятся ключевым элементом инфраструктуры, обеспечивая эффективные поставки солнечной и ветровой энергии, способствуя эффективному использованию ВИЭ и обеспечивая взаимную устойчивость энергосистем региона.

Кроме того, сегодня Азербайджан играет ведущую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, экспортируя собственные энергоресурсы и предоставляя транзитные возможности для ресурсов других дружественных стран. Наиболее эффективные и привлекательные маршруты поставок энергоресурсов из стран ОЭС в Европу проходят именно через территорию Азербайджана по линии Азербайджан – Грузия – Турция – Европа.

Таким образом, инициатива Таджикистана по созданию регионального энергетического рынка на платформе ОЭС открывает новые возможности для укрепления энергобезопасности, увеличения экспорта «зелёной» энергии, продвижения зелёной экономики и усиления интеграции стран региона. Совместная реализация инфраструктурных проектов, в том числе при участии Азербайджана как энергетического и транзитного центра, повысит значимость ОЭС как ведущей интеграционной организации Евразии.